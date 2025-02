Die Stadtwerke aus Wuppertal haben sich am Repowering eines Windparks in Rheinland-Pflaz von 3,8 auf 14 MW Leistung beteiligt. 2024 baute der Versorger zudem im Stadtgebiet die PV um 1,6 MW aus. Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) stärken ihr Portfolio an Projekten der Windenergie und bauen im Stadtgebiet zudem die Photovoltaik aus. Wie das kommunale Unternehmen mitteilte, ist es Projektpartner bei der Errichtung von zwei Windkraftanlagen im Windpark Birkenkopf in Rheinland-Pfalz. Betreiber der Windkraftanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...