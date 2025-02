Die Circus SE, ein weltweit führendes Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI) und embodied AI-Robotik in der Food-Service-Industrie, setzt einen weiteren Meilenstein auf ihrem Expansionskurs. Mit der Ernennung von Hajo Riesenbeck in das Advisory Board sichert sich Circus einen renommierten Experten für globale Skalierungsstrategien, Innovation und Nachhaltigkeit. Herausforderungen der Food-Service-Industrie: KI als Gamechanger Die Food-Service-Branche steht vor gewaltigen Herausforderungen: Jährlich entstehen Lebensmittelabfälle in Höhe von 470 Milliarden US-Dollar, während gleichzeitig ein ...

