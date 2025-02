Kornelius Purps (antea): Ein DAX wie ein Blizzard

14.02.2025 -

Gestern in Hamburg. Es schneit. Grundsätzlich nichts Außergewöhnliches mitten im Februar. Und doch schrillen in den Behörden die Alarmglocken. "Amtliche Warnung vor leichtem Schneefall" blinkte es bedrohlich von den Videowänden im U-Bahnhof. Seit wann fühlt sich "das Amt" genötigt, vor einem stinknormalen Wetterereignis zu warnen? Es ging um gerade einmal zwei Zentimeter Neuschnee, nicht um einen Blizzard mit einer meterhohen Schneewalze. Wovor wird als nächstes gewarnt? Vielleicht sehen wir ja bald eine "Amtliche Warnung vor fallenden Kursen". Denn so wie der DAX immer höher klettert, steigt auch die Furcht vor einer scharfen Kurskorrektur. Aber droht eine solche tatsächlich? Nachfolgend eine Einordnung in historischer Perspektive.

Bis zum gestrigen Donnerstag addierte sich der Kurszuwachs im DAX seit Jahresbeginn auf 13,6 Prozent. Für den Zeitraum bis zum 13. Februar war dies die zweitbeste Performance seit dem Jahr 2012. Damals betrug das Plus 14,2 Prozent. Im Durchschnitt liegt der DAX am 13. Februar lediglich mit 1,6 Prozent im Plus.

(...)