FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Bei Rheinmetall läuft aktuell ein Wettrennen um das höchste Kursziel der Analysten. An die Spitze setzte sich nun Holger Schmidt von DZ Bank mit einem fairen Wert von 1080 (zuvor 820) Euro. Er sprach in seiner Neubewertung der Nachrichtenlage am Montag von einer "Zeitenwende 2.0" mit einer deutlichen Veränderung der transatlantischen Sicherheitsarchitektur, die sich abzeichne. Durch höhere Militärausgaben der Nato-Staaten und stärkere Übernahme an Eigenverantwortung könnten derzeit schwierige Beziehungen zu den USA stabilisiert werden. Rheinmetall werde ein Hauptauftragnehmer sein. Schmidt bleibt bei seiner Einstufung mit "Kaufen"./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 11:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / 11:20 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009