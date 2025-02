Die Aktie von Carl Zeiss Meditec befindet sich weiterhin in einer schwachen Situation. Seit dem Hoch im März 2024 beträgt der Rückgang rund -54%. Am Montag verhält sie sich uneinheitlich und steht aktuell bei 54,60 €. Was ist hier zu erwarten? Schwierige Situation hält an Die schwache Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens setzte sich auch im Auftaktquartal fort. Hiervon sind die Finanzzahlen vom 12. Februar geprägt. Der Umsatz erhöhte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...