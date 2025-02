Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - Februar 2025

Februar 2025 -

Performances

Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte im vergangenen Monat zu einem stabilen Zuwachs von +2,9%. Im bisher-igen Jahresverlauf 2025 beträgt die Performance +2,6%.

Status Quo

Das neue Börsenjahr startete wie üblich mit einem kleinen Durchatmen. Bedingt durch noch schwache Umsätze und aufkommende Sorgen um neue Handelskonflikte sanken die Aktienkurse leicht, um hiernach sehr zügig wieder Fahrt aufzunehmen - dies trotz formell ungelöster Zölle sowie aktuell stagnierender Zentralbankzinsen. Der Start ins neue Jahr ist für Aktieninvestoren entsprechend geglückt. Insbesondere europäische Investoren freuten sich über eine - zumindest kurzfristige - Outperformance versus amerikanischer und asia-tischer Titel. Gold konnte sein bisheriges All-Time-High bei 2.790 US-$/Unze nach oben durchstoßen und weitere neue Höchststände verzeichnen. Die Anleihekurse notieren wieder fester, dies in der Erwartungshaltung, daß die neue Trump-Regierung doch nicht zu erhöhter In-flation führen wird. Der US-$ notierte zunächst schwächer bis auf über 1,05, um dann wieder auf um 1,03 US-$/€ zu erstarken.

Outlook

Die Road-Map für 2025 sowie sicherlich mindestens 2026 wird eine Annäherung der Wirtschaftsräume der USA und China sein. China wird entsprechend positiv auf die gesamte asiatische Region weiter ausstrahlen. Für Europa sowie Südamerika bleiben hier tendenziell die Zuschauerplätze. Jedoch könnte Europa von einem Kriegsende in der Ukraine profitieren - wenn dies einmal kommen wird. Somit sind alle Augenpaare der Aktieninvestoren auf Donald Trump und Xi Jinping gerichtet. Erster wird die Kla-viatur seiner ersten Amtszeit spielen - d.h. Steuersenkun-gen, Subventionen sowie Druck in Richtung der FED auf weitere und umfas-sende Zinssenkungen. Xi Jinping hat einerseits den Vorteil einer deutlich niedrigeren Staatsverschuldung sowie einer radikalen Durchsetzbarkeit der Staatsinteressen im Inland - andererseits hat China mit einem da-nieder liegenden Immobilienmarkt sowie teils unklaren Bilanzen der breiten Geschäftswelt zu kämpfen. Entscheidend wird ein Aufein-ander zugehen und Ausweiten der Handelsmöglichkeiten sein. Hiernach sieht es zurzeit klar aus. Entsprechend gehen wir für die Aktienmärkte insbesondere in den USA von einer längerfristigen Fortführung der laufenden Welle 3 aus. Dies bedeutet auch, dass wir größere Rücksetzer, d.h. deutlich über 10%, für eher unwahrscheinlich halten. Der Kursverlauf der vergangenen Woche war und ist hierfür symptomatisch. Leichte Rücksetzer werden zügig für Nachkäufe genutzt. Viele Investoren waren von Trumps Sieg überrascht und mussten/-müssen ihre Portfolien mehr in Richtung US-Aktien ausrichten. Entsprechend wer-den sie auch weiterhin Rücksetzer immer wieder zum Nachkaufen nutzen (müssen). Somit dürfte eine Welle 4 - zumindest zunächst - aufgeschoben werden und ggf. komplett entfallen. Wir haben unsere starke Übergewichtung in US-Technologie, gefolgt von China/-Asien und einer stark untergewichteten Position Europa nochmals zu Gunsten USA und China ange-passt. Diese wirtschaftlich sehr breite Dynamik lässt tendenziell Aktien attraktiver als Bonds erscheinen, so dass wir unseres Engagements in langlaufenden Anleihen eher reduzieren. Grundsätzlich werden Anleihen aber ebenfalls von sinkenden Zentralbankzinsen profitieren. Im Gold sind auf den fahrenden Zug wieder aufgesprungen und haben das jüngst erfolgreiche Durchstoßen des All-Time-Highs nach oben entsprechend mit einer kleinen Quote zum In-vest genutzt. Hinsichtlich des USD sind wir unverändert bullish. Amerika wird für die nächsten Jahre der dominierende Wirtschaftsraum bleiben. Entsprechend wird - auch getrieben durch den Grundsatz: "starke Wirtschaft hat eine starke Währung" - der US-$ weiter zulegen. Der Aufwärtstrend seit dem Frühjahr 2008 - von 1,6039 US-$/€ kommend - ist weiterhin in Takt. Hierbei ist auch eine weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ sehr gut möglich. Entsprechend haben wir unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abgesichert.