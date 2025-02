EQS Stimmrechtsmitteilung: adesso SE

adesso SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



17.02.2025 / 14:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Herr Michael Hochgürtel, die makeideashappen GmbH und die MIH Hochgürtel GmbH & Co. KG haben uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 14.02.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung der 10 %-Schwelle vom 03.02.2025 folgende Mitteilung gemacht:



1. Die Schwellenüberschreitung resultiert aus einer Stimmrechtszurechnung nach § 34 WpHG. Die selbst gehaltenen Aktien (1,75 %) dienen der Erzielung von Handelsgewinnen.

2. Die Mitteilungspflichtigen planen innerhalb der nächsten 12 Monate nicht weitere Stimmrechte zu erlangen.

3. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten wird nicht angestrebt.

4. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik wird nicht angestrebt.

5. Die Schwellenüberschreitung erfolgte auf Grund eines acting in concert und ohne Einsatz von Mitteln.





17.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com