Der Dortmunder IT-Dienstleister adesso (DE000A0Z23Q5) hat im ersten Halbjahr 2025 seine Marktposition weiter gestärkt. Mit 709,5 Millionen Euro Umsatz legte das Unternehmen um zwölf Prozent zu und verbesserte gleichzeitig das EBITDA um 34 Prozent auf 37,2 Millionen Euro. Besonders beeindruckend entwickelte sich das zweite Quartal. Hier konnte adesso den Umsatz um 13 Prozent auf 356,1 Millionen Euro steigern. Das operative Ergebnis verdoppelte sich nahezu auf 19,3 Millionen Euro, verglichen mit 9,9 Millionen Euro im Vorjahr. adesso profitiert von hoher Digitalisierungsnachfrage: Als größter deutscher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt