Adesso ISIN: DE000A0Z23Q5 konnte im Wochenverlauf 9,26 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war der IT-Dienstleister aus Dortmund der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 96,80 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 97,70 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.