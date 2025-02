Der USD-Index könnte in der Nähe der unteren Begrenzung der abwärts gerichteten Handelsspanne bei 106,30 wichtige Unterstützung finden - Der RSI der 14-Tages-Chart liegt unter 50, was auf ein zunehmendes rückläufiges Momentum hindeutet - Der Hauptwiderstand liegt beim 9-Tage gleitenden Durchschnitt bei 107,47 - Der US Dollar Index (DXY) tendiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...