Der DAX erklimmt zum Wochenstart eine neue Rekordmarke. Auch Munich Re nimmt diese am Montag wieder in Angriff. Die Aktie des Rückversicherungsriesen liegt am Nachmittag rund zwei Prozent im Plus - und zählt damit zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex. Das hat vor allem einen Grund.Steigende Zinsen am Markt für Staatsanleihen stützen zu Wochenbeginn die großen deutschen Finanzwerte. Das gilt insbesondere für die beiden Rückversicherungsriesen Hannover Rück und Munich Re. Sie zählen am ...

