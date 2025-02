Elektrisch betriebene, autonome Fahrzeuge sollen in Braunschweig auf die Straße. Die vom DLR entwickelten Einheiten sollen sowohl Menschen als auch Güter auf der "letzten Meile" transportieren. Das Projekt "Innovative modulare Mobilität Made in Germany" (IMoGer) unter Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) will autonome Fahrzeuge in Braunschweig auf die Straße bringen. Dafür erhält es eine Förderung von 35 Millionen Euro des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, teilte ...

