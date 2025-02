Zürich - Am Devisenmarkt halten sich zum Wochenstart die Kursbewegungen am Devisenmarkt in engen Grenzen. In den USA bleiben die Märkte wegen eines Feiertages geschlossen, daher fehlten kursbewegende Impulse, heisst es von Händlern. Das Währungspaar Euro/Dollar kostet am späten Nachmittag 1,0479 und damit fast gleich viel wie am Mittag. Das ist etwas weniger als am Freitagabend (1,0498). Ein Euro wird aktuell zu 0,9440 Franken bewertet, praktisch ...

