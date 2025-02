Tiktok feiert ein spektakuläres Comeback in den USA und erobert Platz eins in Apples App-Store. Doch politische Machtspiele könnten die App schon bald wieder verschwinden lassen. Kaum zurück, schon wieder an der Spitze: Tiktok ist in den USA wieder da. Nach wochenlanger Abwesenheit ist Bytedances Erfolgsplattform wieder in den App-Stores verfügbar - und schießt direkt auf Platz eins in Apples App-Store. Auch die hauseigene Editing-App Capcut landet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...