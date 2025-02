Der Bundesverband der Solarwirtschaft räumt mit einem Mythos auf: die Gefahr von einer Netzüberlastung an sonnigen Feiertagen. An Pfingsten oder Himmelfahrt könnte die Photovoltaik-Produktion hoch sein, während die Stromnachfrage feiertagsbedingt gering ausfallen wird. Diese Situation, so berichteten einige, könnte zu einem Stromausfall führen. Der Verband klärt auf, warum das nicht zutrifft. Die zahlreichen Photovoltaik-Anlagen am Netz werden in Deutschland an Pfingsten keinen Stromausfall bescheren. Dieser Ansicht verleiht der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Montag nochmals Nachdruck. ...

