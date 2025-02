DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Veröffentlichung des ungeprüften Nettoumsatzes für 2024

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta/17.02.2025/18:00) - Aluflexpack AG (die "Gruppe"), ein führender Hersteller hochwertiger zirkulärer flexibler Verpackungs- und Barrierelösungen, meldet heute für das Geschäftsjahr 2024 einen vorläufigen ungeprüften Nettoumsatz von EUR374,9 Mio. (2023: EUR380,3 Mio.). Der ungeprüfte Nettoumsatz der Gruppe sank um 1,4%, bzw. -2,4% organisch. [ 1 ] Dies ist vor allem auf einen negativen Preiseffekt infolge der Weitergabe bestimmter gesunkener Inputkosten zurückzuführen, was die positiven Auswirkungen eines Volumenwachstums im niedrigen einstelligen Prozent-Bereich mehr als ausglich. Ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Hochinflationsrechnung in der Türkei (IAS 29) belief sich der Nettoumsatz auf EUR370,5 Mio. [ 2 ] Die Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein EBITDA vor Sondereffekten (SE) am unteren Ende des zuvor veröffentlichen Ausblicks von EUR51-56 Mio. [ 3 ]

Entwicklung des Nettoumsatzes

In EUR Mio. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nettoumsatz 160,6 181,7 207,9 239,4 266,1 357,0 380,3 374,9 Wachstum (ggü. Vorjahresperiode in %) 11,4 13,1 14,4 15,2 11,1 34,2 6,5 -1,4

Im Jahr 2024 konnte Aluflexpack dank der Präsenz in verschiedenen Endmärkten, eines breiten und gut diversifizierten Produkt- und Kundenportfolios und starker Kundenbeziehungen, Nachfrageschwankungen abfedern. Diese Faktoren haben es der Gruppe ermöglicht, sich in einem wirtschaftlichen Umfeld zurechtzufinden, das durch eine gedämpfte Nachfrage gekennzeichnet war, die vor allem zu Beginn des Jahres durch einen inflationsbedingten Rückgang der Kaufkraft der Verbraucher verursacht wurde.

Veröffentlichung der geprüften Geschäftszahlen am 27. März 2025

Die vollständigen und geprüften Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden am 27. März 2025 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen und internationalen Grosskonzernen werden durch fundiertes branchenspezifisches Know-How, Flexibilität im Kundenservice und Innovationskraft untermauert. Die Aluflexpack, mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, Türkei, Kroatien, den USA und Tunesien. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 1'674 Mitarbeiter.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Erfolge dar und sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, was bedeutet, dass die effektiven Ergebnisse aufgrund diverser Faktoren erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtenten Aussagen abweichen können. Aluflexpack AG ist nicht verpflichtet, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

[ 1 ] Der organische Nettoumsatz entspricht dem ausgewiesenen Gruppen-Nettoumsatz abzüglich des Nettoumsatzes der tunesischen Tochtergesellschaft Helioflex, die am 24. April 2024 übernommen wurde. In 2024 beliefen sich die Auswirkungen der Konsolidierung von Helioflex auf den ausgewiesenen Nettoumsatz der Gruppe auf EUR3,8 Mio.

[ 2 ] Seit 30. Juni 2022 ist Aluflexpack verpflichtet, IAS 29 "Finanzberichterstattung in Hochinflationsländern" auf seine Geschäftstätigkeit in der Türkei anzuwenden. Die Anwendung von IAS 29 umfasst die Übernahme von IAS 21 "Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse."

[ 3 ] Das EBITDA vor Sondereffekten (SE) bezieht sich auf den Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Effekte, die das Management als einmalig und/oder nicht operativ erachtet.

