Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach dem Rücksetzer vom Freitag den Aufwärtstrend wieder aufgenommen und fester geschlossen. Dabei hat der Markt laut Händlern nach einer verhaltenen Eröffnung im Verlauf zugelegt und den Handel nahe am Tageshoch beendet. Das Geschäft verlief aber impulsarm und daher auch in relativ ruhigen Bahnen. Dazu kam, dass wegen des US-Feiertags Presidents› Day die US-Börsen geschlossen blieben und Impulse auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...