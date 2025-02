Paris / London / Zürich - Der EuroStoxx 50 hat am Montag mit einem Rekordhoch an seine jüngste Rally angeknüpft. Der Leitindex der Eurozone stieg bis auf 5.524 Punkte und liess damit seine rund ein Vierteljahrhundert alte Bestmarke hinter sich. Zum Handelsschluss notierte der EuroStoxx 50 mit noch 5.519,83 Punkten 0,5 Prozent höher als am Freitag. Der Schweizer SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.875,08 Punkte. Für den britischen FTSE 100 («Footsie») ging ...

