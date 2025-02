Reddit-CEO Steve Huffman hat in einem Ask-Me-Anything-Video zu den Quartalszahlen von Reddit angekündigt, einige Subreddits hinter einer Paywall zu sperren. Wie das aussehen kann. Wer auf Reddit unterwegs ist, kann sich in Subreddits über seine Interessen informieren und austauschen - so weit, so gewöhnlich. Doch das soll sich wohl in Zukunft ändern. Denn es kann sein, dass einige Subreddits eine Paywall bekommen. Das gab der Reddit-CEO Steve Huffman ...

