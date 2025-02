© Foto: Unsplash

Deutsche Immobilienaktien sind an einem starken Handelstag am Ende der Kurstafeln zu finden. Grund hierfür sind Gewinnmitnahmen und ein Anstieg der Renditen.In einem starken Gesamtmarktumfeld, das zum Wochenauftakt vor allem von Rüstungswerten wie Rheinmetall und Hensoldt angeführt wird, können Immobilienaktien nicht überzeugen. Werte wie Vonovia, Aroundtown und TAG Immobilien sind jeweils am Ende der Kurstafeln zu finden. Die Anteile von DAX-Wert Vonovia haben um knapp 1,6 Prozent nachgegeben, womit die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel ihr Vorzeichen verändert hat und auf Verluste in Höhe von 0,8 Prozent zurückblickt. Für die drei MDAX-Werte LEG Immobilien, Aroundtown und TAG Immobilien …