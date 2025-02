Die Technologieaktie des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba erfährt durch die wachsende Bedeutung künstlicher Intelligenz neuen Auftrieb. Analysten haben ihre Kursziele für den Konzern nach oben angepasst, wobei besonders die Fortschritte im Cloud-Computing und bei KI-Anwendungen hervorgehoben werden. Die Experten setzen das neue Kursziel für die in New York gelisteten Aktien auf 156 US-Dollar, während die in Hongkong notierten Papiere nun mit einem Zielkurs von 151 HK-Dollar bewertet werden. Besonders die Effizienzsteigerungen bei KI-Modelltraining in der Alibaba Cloud, unterstützt durch die jüngste Zusammenarbeit mit einem führenden amerikanischen Technologieunternehmen, werden als wegweisend eingestuft.

Bewertung deutlich unter internationalen Wettbewerbern

Im Vergleich zu globalen Konkurrenten erscheinen chinesische Internetaktien derzeit unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 20 werden die Papiere mit einem deutlichen Abschlag gegenüber internationalen Wettbewerbern gehandelt. Marktbeobachter sehen in dieser Bewertungsdiskrepanz erhebliches Aufholpotenzial, zumal die Cloud-Sparte von Alibaba durch verbesserte KI-getriebene Wachstumsaussichten überzeugt. Die Experten haben ihre Bewertungsmultiplikatoren für das Cloud-Geschäft entsprechend nach oben korrigiert.

