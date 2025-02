© Foto: Daniel Karmann/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 00:30 Uhr, Australien: BHP Group, Halbjahreszahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Capgemini, Jahreszahlen 07:40 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: InterContinental Hotels, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Hauptversammlung 18:00 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Jahreszahlen