Berlin - Der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew wünscht sich eine europäische Friedenstruppe in der Ukraine. Er will, dass Europa "militärisch stärker da ist, mit eigenem Militär, mit hochgefahrener Rüstungsproduktion", sagte er dem Nachrichtenmagazin Politico (Dienstagausgabe)."Wir sind sicher, dass die Vereinigten Staaten auf der Seite der Ukraine und auf der Seite der Demokratie sind", sagte der Botschafter weiter. "Das, was wir in den letzten Tagen aus den Vereinigten Staaten gehört haben, das war auch mein Lieblingsunwort der Münchner Sicherheitskonferenz: Ein Weckruf für Europa."Dass der russische Außenminister einen Rückzug aus den besetzten Gebieten rundweg ablehnt, schreckte Makejew nicht. "Uns interessiert nicht, was die Russen sagen. Wir müssen unsere eigene Position zusammenbilden und mit dieser Position in die Verhandlungen gehen. Nochmals: Die Ukraine, Europa, die Vereinigten Staaten, wir brauchen keine Vermittler, wir brauchen Verbündete.""Es geht heute um alles für Europa und da stellt sich die Frage, lässt man sich zu einem Spielball anderer machen oder spielt man selbst mit", sagte Makejew. "Wir wollen, dass die Europäer alle in einem Team spielen."