Die Neuzeit ist angebrochen! In rasender Geschwindigkeit dringen Künstliche Intelligenz-Modelle in alle Wirtschaftssektoren ein. Geschäftsmodelle die gestern noch fuktioniert haben, verschwinden vom Markt oder werden durch neue ersetzt. Datenanalyse geht nun in Blitzgeschwindigkeit und mit Wissen, dass über hunderte von Jahren aufgebaut wurde. Die Pharmaindustrie nutzt Künstliche Intelligenz zunehmend, um klinische Studien effizienter und präziser zu gestalten. Besonders in der Datenauswertung entfaltet KI ihr Potenzial, indem sie große Mengen medizinischer Daten analysiert, Muster erkennt und Entscheidungsprozesse optimiert. Die Verbesserungen in der Auswertung und Interpretation gleichen einer Revolution. Das kanadische Technologie-Unternehmen NetraMark Holdings Inc. (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker-Symbol: AIAI) entwickelt Lösungen für die pharmazeutische Industrie zur Nutzung Generativer Künstlicher Intelligenz (Gen AI). Die bisherigen Ergebnisse deuten auf einen Quantensprung hin. Derweil steht der Marktwert von NetraMark noch am Anfang. Die Zeit drängt!

