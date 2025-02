Die indische Rupie schwächelt in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag. - Erhebliche Abflüsse ausländischer Fonds und die Stärke des US-Dollars belasten die INR. - Eine Intervention der RBI könnte helfen, die Verluste der INR zu begrenzen. - Die indische Rupie (INR) wertet am Dienstag ab. Analysten erwarten, dass die lokale Währung angesichts ...

