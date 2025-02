Sitten - Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im Geschäftsjahr 2024 trotz des schwierigeren Zinsumfelds den Gewinn stabil gehalten. Die Aktionäre kommen erneut in den Genuss einer höheren Dividende. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis ging laut Mitteilung vom Dienstag im vergangenen Jahr leicht um 1,6 Prozent zurück auf 154,1 Millionen Franken. Unter dem Strich - also beim Reingewinn - gab es indes ein minimales Plus von 0,1 Prozent ...

