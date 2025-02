LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underweight" belassen. Von den Stuttgartern erwartet der Analyst Henning Cosman vom Kapitalmarkttag am 19. Februar neue mittelfristige Ziele sowie Details zu den Kostensenkungen und der Zusammensetzung des Deckungsbeitrags. Dies schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 18:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007100000