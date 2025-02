Gold zieht am zweiten Tag in Folge Käufer an, da Bedenken über einen globalen Handelskrieg bestehen - Wetten auf weitere Zinssenkungen der Fed stützen das renditelose gelbe Metall. - Steigende US-Anleiherenditen und ein leichter Anstieg des USD begrenzen das Paar XAU/USD kaum - Der Goldpreis (XAU/USD) baut auf den bescheidenen Gewinnen des Vortages ...

Den vollständigen Artikel lesen ...