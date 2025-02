EUR/GBP weicht in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag auf etwa 0,8295 zurück. - Die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich blieb in den drei Monaten bis Dezember bei 4,4 % stabil; die Zahl der Antragsteller stieg im Januar um 22K - Die dovishe Stimmung rund um die EZB könnte den Euro belasten. - Das Währungspaar EUR/GBP fällt in ...

