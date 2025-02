ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Yashraj Rajani ging am Montag auf das Feedback zu seiner Kaufempfehlung im Januar ein. Insgesamt gebe es starkes Interesse am Onlinehändler als "strukturellen E-Commerce-Player" und mögliche Alternative zu Inditex. Am 6. März rechnet Rajani mit konservativen Jahreszielen. Gerade beim bereinigten operativen Ergebnis plane Zalando immer sehr zurückhaltend./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / 19:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111