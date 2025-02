© Foto: Luka Dakskobler - picture alliance/ZUMAPRESS.com/Luka Dakskobler

Die NATO fordert höhere Militärausgaben, was europäische Rüstungsaktien auf neue Rekordhochs katapultierte. Was in dem Sektor noch zu holen ist. Europäische Verteidigungsaktien sind mit neuen Rekorden in die Woche gestartet. Grund dafür sind Erwartungen steigender Militärausgaben, da die USA ihre militärische Unterstützung für Europa reduzieren. Der Stoxx 600 Aerospace and Defense Index erreichte ein Rekordhoch. Während Rüstungskonzerne wie Saab, Hensoldt, Renk und Rheinmetall zweistellig dazugewannen, verzeichneten auch BAE Systems und Thales starke Gewinne. NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärte, die Mitgliedsländer müssten "deutlich mehr als 3 Prozent" des BIP für Verteidigung …