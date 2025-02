NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem bevorstehenden Kapitalmarkttag des Autobauers. Der Vorstand dürfte danach beurteilt werden, wie glaubwürdig sich der Autobauer zur Bewältigung der Transformation hin zur Elektromobilität äußern werde, schrieb er./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 01:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007100000