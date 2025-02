Berlin - Die jüngste Bundestagsabgeordnete der Grünen, Emilia Fester, hat kein Verständnis für die zahlreichen kritischen Äußerungen von CSU-Chef Markus Söder gegen ihre Partei."Söder ist so gegen uns", beklagte die 26-Jährige, die seit 2021 im Bundestag sitzt, gegenüber dem Nachrichtenportal Watson. Der bayerische Ministerpräsident habe "einen Narren an uns gefressen", attestierte Fester und zeigte Bedenken bezüglich einer Koalition mit der Union - vor allem wegen der CSU. Sie befürchtete "eine neue FDP, die uns die ganze Zeit bekriegt".Auch die SPD-Abgeordnete Lena Werner saß, äußerte die Vermutung, Söder hasse die Grünen. Woraufhin Fester fragte: "Ja, warum eigentlich?" Söder hatte in den vergangenen Monaten mehrfach eine Koalition der Union mit den Grünen nach der Bundestagswahl ausgeschlossen und bezeichnete Schwarz-Grün zuletzt als "faktisch tot", etwa wegen Differenzen in der Migrationspolitik.SPD und Grüne seien sich da schon näher, wie auch Fester und Werner klarmachten. Sie hoben etwa hervor, wie wichtig beiden Parteien die Brandmauer gegen rechts sei. Fester verwies auch auf gemeinsame Errungenschaften wie die Abschaffung des Paragrafen 219a - das Werbeverbot für Abtreibungen - sowie das Selbstbestimmungsgesetz: "Wir haben gute Sachen gemacht." Werner gab ihr Recht, bedauerte aber auch, dass diese Erfolge häufig hintenübergefallen seien.