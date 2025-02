Neuenburg - Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz hat im vierten Quartal 2024 weiter zugelegt. Dabei wuchs die Industrie etwas schneller als das Baugewerbe. Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Produktion zwischen Oktober und Dezember 2024 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Die Umsätze kletterten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...