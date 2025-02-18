Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 18.02.2025 Börsentäglich über 12.000 News von 687 internationalen Medien
Dominiert dieses Medizin-KI-Unternehmen bald den Gesundheitsmarkt?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0BLUG | ISIN: HK1208013172 | Ticker-Symbol: OMS1
Frankfurt
17.02.25
08:07 Uhr
0,342 Euro
+0,016
+4,91 %
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
MMG LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MMG LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3160,34210:07
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MMG
MMG LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MMG LIMITED0,342+4,91 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.