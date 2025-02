Kurz vor der Bundestagswahl haben wir die Programme der größeren Parteien, die zur Bundestagswahl am 23. Februar antreten, gelesen und für uns noch offengebliebene Fragen zum Themenkomplex Energiewende schriftlich an die Parteien gestellt. Die Fragen und Antworten haben wir in diesem Format zusammengetragen. Die Linke schreibt in ihrem Wahlprogramm, dass sie es den Bürgern erleichtern will, an der Energiewende teilzunehmen. Wie will die Linke das erreichen? Ja, wir wollen die Strom- und Wärmeerzeugung sowie deren Verteilung so dezentral wie möglich und so zentral wie nötig organisieren. Wir setzen ...

