FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank nach einer aktualisierten Strategie bis 2028 von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz einer erheblichen Rentabilitätsverbesserung in den vergangenen vier Jahren setze die Bank ihre Bemühungen fort, die Eigenkapitalrendite auf 15 Prozent zu steigern, schrieb Analyst Benjamin Goy in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Auch wenn dies (zu) ehrgeizig sein möge, gefalle ihm die neue Denkweise, die Grenzen weiter zu verschieben, anstatt zu bremsen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000CBK1001