© Foto: Soeren Stache/dpa

Tesla steht wegen geopolitischer Spannungen vor Hürden in China und den USA, setzt aber auf Indien und autonomes Fahren als Zukunftsstrategie.Tesla steht vor einem neuen Hindernis bei der Markteinführung seiner Full-Self-Driving (FSD)-Technologie in China. Wie die Financial Times berichtet, könnte die chinesische Regierung die Genehmigung als Verhandlungsmasse in den laufenden Handelsgesprächen mit den USA nutzen. Obwohl die Genehmigung ursprünglich für das zweite Quartal 2025 erwartet wurde, gibt es nun keine klare Zeitschiene mehr für die endgültige Freigabe. Ein solches Verzögern könnte Tesla hart treffen - das Unternehmen setzt stark auf Abo-Einnahmen durch FSD, um die nachlassenden …