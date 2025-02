Im Januar 2025 wurden in Deutschland PV-Anlagen in der Größenordnung von 1,1 GW hinzugebaut. Außerdem korrigierte die Budnesnetzagentur die Daten für Dezember deutlich nach oben. Statt der bisher gemeldeten 1,4 GW betrug der Nettozubau in jenem Monat 1,8 GW. Der Zubau an Photovoltaik-Anlagen reduzierte sich im Januar 2025 auf rund 1,1 Gigawatt (GW). So nennt die Bundesnetzagentur einen konkreten Wert für den Nettozubau von 1.123 Megawatt (MW). Diese Zahl enthält bereits potenzielle Nachmeldungen ...

