In der Gemeinde Schuby soll der Batteriespeicher mit 103,5 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität ab Frühjahr 2026 zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. 64 Containerstationen werden dazu aufgebaut, allerdings nur tagsüber unter der Woche, um die Beeinträchtigungen für die Anwohner gering zu halten. Eco Stor hat mit der Umsetzung eines weiteren großen Batteriespeicher-Projekts begonnen. Der Bau des Speichers mit 103,5 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität in der Gemeinde Schuby in Schleswig-Holstein startet aktuell mit den Tiefbauarbeiten, teilte das Unternehmen am ...

