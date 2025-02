Die Valneva-Aktie schoss Ende Januar/Anfang Februar um +80% in die Höhe, musste aber in den letzten Handelstagen wieder einen Teil ihrer Gewinne abgeben. Heute präsentierte der Impfstoffhersteller seine Zahlen für das abgelaufene Jahr. Wie fielen sie aus und ist der Biotech-Titel einen Kauf wert? Keine großen Sprünge Was den Umsatz anbelangt, machte Valneva 2024 keine großen Sprung nach vorne. Die Erlöse stiegen lediglich um 10% auf 169,6 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...