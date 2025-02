Unterföhring (ots) -Was macht es mit der eigenen Stimme, wenn man vor seinem größten Idol auftritt? Trifft man alle Töne, wenn eine Frau zuhört, die mit 15 Singles gleichzeitig in den deutschen Charts war? Emily, 15 Jahre alt, kann es herausfinden. Sie muss. In der SAT.1-Show "The Voice Kids" singt sie am Freitag vor ihrem Idol Ayliva, dem aktuellen Superstar der deutschen Kids. Kann sie mit ihrer Version von Christina Aguileras Hit "Hurt" den neuen Coach Ayliva ("Sie weiß") zum Buzzern bringen? Emily: "Ich liebe Ayliva! Sie ist mein Idol."Mit Ayliva kämpfen die deutschen Musikikonen Wincent Weiss, Stefanie Kloß und Clueso um die Talente. Welcher Coach will Emily in seinem Team? Wird für Emily nach dem Auftritt vor Ayliva der nächste große Traum war?Diese Talente singen in der ersten Ausgabe der Blind Auditions von "The Voice Kids" am Freitag, 21. Februar, um 20:15 Uhr. Zu sehen und zu hören in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn:- Emily (15, Nähe Ludwigsburg) mit "Hurt" von Christina Aguilera- Piet (14, Hamburg) mit "Deine Mutter" von Kool Savas feat. Nessi- Luna (15, Marburg) mit "Put Your Records On" von Corinne Bailey Rae- Lennon (10, Nähe Limburg an der Lahn) mit "Für die Liebe" von Berge- Alissia (10, Berlin) mit "Am I Enough" von Loi- Neo (14, Nähe Göppingen) mit "Reflection" aus Disneys "Mulan"- Mikayel (12, Ludwigsburg) mit "Hit The Road Jack" von Ray Charles- Lilo (11, Mallorca) mit "A Million Dreams" aus "The Greatest Showman"- Liva (11, Frankfurt am Main) mit "I Feel Good" von James Brown- Tuana (14, Landkreis Miltenberg) mit "Lose Control" von Teddy Swims"The Voice Kids" - immer freitags ab 21. Februar 2025, um 20:15 Uhr, in SAT.1 und bereits jetzt kostenlos auf Joyn sowie im extra "The Voice Kids"-Stream auf Joyn mit Deaf Performance und GebärdenspracheAlle Informationen zu den Talenten der neuen Staffel "The Voice Kids", exklusive Coach-Interviews und Bildmaterial zum Download finden Sie auf der offiziellen "The Voice Kids"-Presselounge: https://presse.sat1.de/thevoicekidsPressekontakt:Carina Castrovillari / Viola Dickhaeuserphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108 / - 1174email: carina.castrovillari@seven.one / viola.dickhaeuser@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der seven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5973579