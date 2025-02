Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 5,85 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchststand von 5,97 Euro, was sich dem 52-Wochen-Hoch annähert. Diese positive Entwicklung wird durch ein Handelsvolumen von über 5,8 Millionen Aktien untermauert. Besonders beachtenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 2,77 Euro, was die beeindruckende Erholung des Industriekonzerns unterstreicht. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 Euro je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Gemischte Geschäftsentwicklung prägt Konzernbilanz

Während das Unternehmen im vergangenen Quartal einen Verlust je Aktie von 1,70 Euro verzeichnete, zeigt sich in der Umsatzentwicklung ein positiver Trend. Der Konzernumsatz stieg um 7,69 Prozent auf 8,81 Milliarden Euro. Besonders das florierende Marinegeschäft sorgt für neue Zuversicht und Milliardenaufträge, während die Stahl- und Automobilsparte weiterhin unter schwacher Nachfrage leiden. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis je Aktie von 0,690 Euro und setzen das mittlere Kursziel bei 5,13 Euro an. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 15. Mai 2025 erwartet.

