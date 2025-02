Basel - Noch nie ist in der Schweiz so viel Windenergie erzeugt worden wie im vergangenen Jahr. Insgesamt wurden 170 Millionen Kilowattstunden produziert, wie die Schweizerische Vereinigung für Windenergie (Suisse-Eole) mitteilte. Damit entspricht die Jahresproduktion in etwa dem Haushaltsstromverbrauch der Einwohnerinnen und Einwohner der Städte Zug, St. Gallen und Neuenburg, also von über 150'000 Menschen. Nach dem ersten Betriebsjahr sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...