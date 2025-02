Paris/London/Zürich - Nach den moderaten Gewinnen zu Wochenbeginn haben die Anleger an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten sich am Dienstag zurückgehalten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 trat am Mittag bei 5.518,87 Punkten nahezu auf der Stelle, nachdem er im frühen Handel etwas zugelegt und so ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Für den Schweizer SMI ging es um 0,30 Prozent auf 12.836,42 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 ...

