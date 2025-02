Der US Dollar Index könnte vor Herausforderungen stehen, da der 14-Tages-RSI unter 50 bleibt, was auf eine verstärkte bärische Tendenz hindeutet. Die wichtigste Unterstützung liegt bei der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals bei 106,30. Der DXY könnte seinen Hauptwiderstand beim Neun-Tages-EMA von 107,34 anpeilen. Der US Dollar Index (DXY) ...

