Die Nvidia-Aktie hat den DeepSeek-Einbruch fast vollständig überwunden. Der Markt wartet nun gespannt auf den Gewinnbericht am 26. Februar. Analysten empfehlen den Kauf der Aktie vor den Earnings.Die Nvidia-Aktie hat sich fast vollständig vom DeepSeek-bedingten Kurseinbruch erholt. Am Dienstag startet sie mit grünen Vorzeichen in den US-Handel. Die Titel steigen um 1,5 Prozent auf 141 US-Dollar und damit fast auf das Niveau von 142 US-Dollar, das sie vor dem Einbruch hatte. Am 27. Januar verlor Nvidia 17 Prozent seines Werts, wodurch die Marktkapitalisierung um fast 600 Milliarden US-Dollar sank - der größte Tagesverlust eines US-Unternehmens. Doch nur drei Wochen später hat sich der Kurs …