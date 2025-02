Kurz vor der Bundestagswahl haben wir die Programme der größeren Parteien, die zur Bundestagswahl am 23. Februar antreten, gelesen und für uns noch offengebliebene Fragen zum Themenkomplex Energiewende schriftlich an die Parteien gestellt. Die Fragen und Antworten haben wir in diesem Format zusammengetragen. Die CDU spricht sich für einen zielgerichteten Ausbau der erneuerbaren Energien aus. Mit welchen Mitteln will die CDU neue Kapazitäten aus erneuerbaren Energien ans Netz bringen? Wir setzen auf einen systemdienlichen Ausbau aller erneuerbaren Energien entlang der jeweiligen Potenziale und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...