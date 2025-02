Heute stehen die Inflationszahlen für Januar um 14:30 MEZ im Mittelpunkt des Interesses, berichtet Mohamad Al-Saraf, Devisenanalyst der Danske Bank. USD/CAD klettert weiter in Richtung 1,45 "Der Januar ist der einzige volle Monat, in dem die befristete allgemeine Mehrwertsteuerbefreiung in Kraft ist. Während die Wirkung im Dezember nur teilweise eintrat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...