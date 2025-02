Der Automobilzulieferer Continental setzt seinen Stellenabbau fort und plant die Streichung weiterer 3.000 Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung. Besonders betroffen sind deutsche Standorte wie Frankfurt, Babenhausen und Nürnberg, der komplett geschlossen wird. Erneuter Stellenabbau in der Automobilzuliefersparte Angesichts der anhaltenden Krise in der Automobilbranche kündigt der Zulieferer Continental einen weiteren Stellenabbau an. Bis Ende 2026 sollen weltweit 3.000 Arbeitsplätze in der Forschung und Entwicklung gestrichen werden, davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...